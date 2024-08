IF Goiano lança edital de processo seletivo com salários de até R$ 6,3 mil

Oportunidades contemplam profissionais de nível superior e contam com carga horária de 40h semanais

Thiago Alonso - 06 de agosto de 2024

Instituto Federal de Goiás (IFG), Campus Rio Verde. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O Instituto Federal de Goiás (IFG) divulgou um novo processo seletivo para o preenchimento de seis vagas de inicio imediato para o cargo de Professor Substituto, cujo o salário é de R$ 6.356,02.

As oportunidades são exclusivas para profissionais de nível superior, além de contar com carga horária de até 40h semanais.

As vagas são destinadas para o Campus Rio Verde, localizado no Sudoeste de Goiás.

Os interessados devem se inscrever entre os dias 07 e 15 de agosto, por meio do site da Instituição.

Dessa forma, já no dia 20 do mesmo mês, os profissionais devem realizar uma Prova de Desempenho Didático, além de, no mesmo dia, também entregar um Plano de Aula, junto ao currículo.

Para mais informações, leia o edital.