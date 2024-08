Investidor mostra o que aconteceu um mês após ele deixar R$ 1 milhão na caixinha do Nubank

"Gêmeo das finanças" compartilhou suas descobertas monitorando passo a passo de como a ação aconteceu

Magno Oliver - 06 de agosto de 2024

(Foto: Captura de Tela/YouTube/Gêmeos Investem)

O que você faria se caísse um PIX agora na sua conta no valor de R$ 1 milhão para você investir em uma plataforma de investimentos? Qual tipo de aplicação você faria?

Um investidor curioso decidiu fazer um experimento para lá de incomum: investir R$ 1 milhão em um sistema de banco bem conhecido para ver quanto renderia.

Dessa forma, o processo de investimento despertou curiosidade dos internautas e o rapaz bombou nas redes sociais explicando como o feito aconteceu.

O gêmeo investidor do canal no YouTube Gêmeos Investem resolveu fazer um experimento curioso e diferente: monitorar quanto renderia R$ 1 milhão colocado na caixinha do Nubank.

No vídeo, ele demonstra o rendimento que essa quantia geraria durante alguns dias e resolveu compartilhar a descoberta.

“Eu testei deixar R$ 1 milhão no Nubank por 30 dias e quando eu fiz esse teste, o CDI estava de 13,65 ao ano, o que no mês dá uma rentabilidade de 1,0720%. Tem o IOF e o imposto de renda. E foi isso que aconteceu”, começa explicando no vídeo.

“Eu coloquei o dinheiro na caixinha no dia 06 de julho, no dia 07, tinha R$ 15 reais a mais. Porém, aqui no detalhe do depósito, vocês podem ver que o rendimento bruto foi R$ 507,88, R$ 4,57 do imposto de renda e R$ 487,56 no IOF”, continua.

O jovem conta que dia após dia o dinheiro vai subindo, mas o IOF também. Porém, chega um determinado momento que a taxa zera e o rendimento total é de impressionantes R$ 8.678,28.

Nos comentários, os internautas ficaram surpresos com a quantia final e o quanto de imposto por movimentação era cobrado em cima de cada movimentação.

Confira o vídeo completo:

