Mansão de Virginia Fonseca em Goiânia pode ser palco de programa de TV

Negociações estariam em fases iniciais para gravações do "Sabadou" na residência de influenciadora

Augusto Araújo - 06 de agosto de 2024

Mansão de Virginia Fonseca pode receber programa de televisão. (Montagem: Reprodução)

Recém-inaugurada, a mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe pode se tornar palco de dois programas especiais, pela rede SBT.

Conforme o colunista Flávio Ricco, do portal R7, a influenciadora estaria combinando com a emissora sobre a possibilidade de realizar as gravações do programa “Sabadou” diretamente da moradia.

As negociações ainda estariam em fases iniciais. Mas a expectativa é de que não seria algo barato de se realizar, devido à questão logística.

Vale destacar que, há algumas semanas, a influenciadora terminou as gravações do Sabadou, em estúdio. Dessa forma, ela está aproveitando a licença maternidade enquanto aguarda a chegada do terceiro filho, José Leonardo. Ele deve nascer na segunda quinzena de setembro.

Construção

Conforme divulgado nas redes sociais do casal, a nova mansão de Virginia e Zé Felipe levou mais de três anos para ser concluída.

Na ocasião, os influenciadores chegaram a chamar um padre para abençoar o novo lar, localizado em um condomínio fechado em Goiânia. A residência conta com diversos luxos, como academia, adega e até salão de beleza.