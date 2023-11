Academia, adega e até salão de beleza: por dentro da nova mansão luxuosa de Virginia e Zé Felipe

Casa será tão grande que casal planeja construir um elevador para unir as duas seções do imóvel

Davi Galvão - 30 de novembro de 2023

Obras deixaram vários internautas chocados com a dimensão do projeto. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Recentemente, a influenciadora Virginia Fonseca deu o que falar nas redes sociais ao revelar como está o andamento das obras da luxuosa mansão dela e do marido, Zé Felipe.

Já para início de conversa, a “simples” tarefa de carregar um dos azulejos da residência exige o esforço de cinco funcionários e o apoio de um suporte sobre rodas, para evitar o risco de trincar a pedra – que é muito grande.

Para o banheiro das pequenas Maria Alice e Maria Flor, filhas do casal, foi escolhido um porcelanato com tons de rosa que, especialmente quando refletem a luz do Sol, dão uma tonalidade especial ao recinto.

Virginia ainda deixou claro que os dois banheiros foram feitos exatamente iguais, justamente o para evitar conflitos entre as meninas quando fossem mais velhas.

Já no de Zé Felipe e no dela própria (serão dois), haverá ainda, dentro do box, um espaço para se sentar, visto que o espaço também funcionará como uma sauna.

A piscina do casal é um destaque a parte. Ainda em fase de obras, são 105 m² e capacidade para 150 mil litros de água.

Já para acessar a área de lazer, é necessário percorrer uma extensa escadaria, que de tão grande exige ponto de descanso, que contará com sofás e cadeiras para recuperar as energias.

Ao final da subida, ficará uma grande área de descontração, com direito a lareira, ofurô para 12 pessoas, academia completa, adega climatizada, salão de beleza, sala de massagem, outro banheiro e mais uma sauna.

E para fechar com chave de ouro, a influencer ainda revelou que já estão nos planos do projeto um elevador privativo para conectar as duas seções da casa.

Nos comentários, os usuários não esconderam a admiração pela obra e o quão destoante da realidade de muitos é todo o projeto.

“Eu não tenho raiva de ser pobre, eu tenho é ódio!”, brincou uma internauta. “Quer adotar uma menina de 25 anos não? Posso dormir na sauna”, afirmou outra. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)