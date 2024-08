PP publica nova ata ratificando apoio a candidatura de Sandro Mabel à Prefeitura de Goiânia

Ação ocorre após Vanderlan Cardoso anunciar Paulo Daher como vice

Pedro Hara - 06 de agosto de 2024

Vanderlan Cardoso e Paulo Daher durante convenção partidária. (Foto: Divulgação)

O Progressistas (PP) publicou nova ata onde ratifica o apoio a candidatura de Sandro Mabel (UB) à Prefeitura de Goiânia.

A ação ocorre após Vanderlan Cardoso (PSD) anunciar o presidente Metropolitano do PP, Paulo Daher, como candidato a vice, na convenção partidária da última segunda-feira (05).

“Fica registrado que o Partido Progressistas de Goiânia não deliberou por integrar a coligação do candidato ao cargo de prefeito do Partido Social Democrático (PSD), indicando o candidato a vice-prefeito. Ao contrário, ficou definido, sendo esta a expressão vontade da legenda, que o Partido Progressista de Goiânia irá compor a coligação formada pelo partido União Brasil, que indicará o senhor Sandro Antônio Scodro Mabel como candidato ao cargo de prefeito municipal, cabendo a um dos partidos coligados a indicação do candidato a vice-prefeito”, diz o novo documento do Progressistas.

Durante a convenção partidária que oficializou a candidatura de Vanderlan Cardoso, na noite desta segunda-feira (05), Paulo Daher afirmou que o PP não está dividido e que seguiu a vontade da maioria dos candidatos a vereador.