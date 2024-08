Um mês após morte da pequena Rebeca, SES confirma meningite como causa

Garotinha de Anápolis faleceu enquanto dormia. Desde então, testes estavam sendo realizados a fim de determinar a causa

Thiago Alonso - 06 de agosto de 2024

Causa da morte de Rebeca, de apenas 07 anos, foi confirmada pela secretaria. (Foto: Reprodução/SES)

Por meio de uma nota, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) confirmou que a causa da morte da pequena Rebeca Nunes Mota da Costa, de apenas 07 anos, falecida há um mês, foi uma meningite bacteriana.

A criança, que tratava um resfriado, faleceu enquanto dormia, na noite do dia 06 de julho. Assustados, os pais precisaram levá-la às pressas para o Ânima Centro Hospitalar, mas ela não resistiu, com o óbito sendo confirmado ainda no local.

Desde então, foram realizados testes no Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (LACEN-GO), o qual constataram a doença caracterizada por um processo inflamatório das meninges — membranas que revestem o sistema nervoso central.

Apesar da perda trágica, a secretaria afirmou que segue monitorando ocorrências de diversos tipos de meningite, comuns nesta época do ano, uma vez que a transmissão é causada de pessoa para pessoa através das vias respiratórias, por gotículas e secreções do nariz e da garganta.

Além disso, também foi informado que o estado de Goiás registrou 115 casos da doença somente em 2024, sendo que, destes, 22 resultaram em óbitos.

Essas ocorrências englobam as diferentes etiologias da meningite, que pode ser contraída por meio de bactérias — caso da Rebeca —, transmissão viral, por fungos ou parasitas.