Atleta detido por tentar comprar cocaína em Paris é solto e se desculpa

Thomas Craig, atleta australiano do hóquei sobre a grama preso em Paris após tentar comprar cocaína, foi solto pela polícia nesta quarta-feira (7).

Thomas Craig foi detido na noite da última terça-feira (6). Segundo o jornal Daily Telegraph, ele havia participado de um evento com a delegação 15 minutos antes de ser preso.

Craig foi liberado pela polícia e pediu desculpas. O atleta atendeu a veículos de imprensa após deixar o local onde estava detido.

“Gostaria de pedir desculpas pelo que ocorreu nas últimas 24 horas. Cometi um erro terrível. Assumo total responsabilidade pelas minhas ações. Minhas ações são minhas e de forma alguma refletem os valores da minha família, dos meus companheiros de equipe, dos meus amigos, do meu esporte e da seleção olímpica australiana”, declarou Thomas Craig.

O atleta foi flagrado supostamente tentando comprar um grama de cocaína pela cidade. O traficante, que foi detido junto dele, tinha 75 comprimidos de ecstasy e sete frascos de cocaína.

Tom Craig participou da campanha que terminou com a medalha de prata em Tóquio. No entanto, a equipe masculina da Austrália foi eliminada no hóquei sobre grama nas quartas de final em Paris, no último domingo (4), pela Holanda.