Conheça os candidatos a prefeito em Goiânia

Adriana Accorsi, Fred Rodrigues, Matheus Ribeiro, Professor Pantaleão, Rogério Cruz, Sandro Mabel e Vanderlan Cardoso vão se enfrentar nas urnas no dia 06 de outubro

Pedro Hara - 07 de agosto de 2024

Adriana Accorsi, Fred Rodrigues, Matheus Ribeiro, Professor Pantaleão, Rogério Cruz, Sandro Mabel e Vanderlan Cardoso, candidatos a Prefeitura de Goiânia. (Montagem: Portal 6)

Após o encerramento das convenções partidárias, em 05 de agosto, 07 nomes foram homologados como candidatos à Prefeitura de Goiânia.

Adriana Accorsi (PT), Fred Rodrigues (PL), Matheus Ribeiro (PSDB), Professor Pantaleão (UP), Rogério Cruz (SD), Sandro Mabel (UB) e Vanderlan Cardoso (PSD) vão disputar nas urnas a preferência do eleitor.

Para auxiliar o eleitor, Rápidas separou algumas informações que podem ajudar na hora do voto. Vale destacar que os nomes foram listados em ordem alfabética.

Conheça os candidatos a Prefeitura de Goiânia

1. Adriana Accorsi (PT)

Idade: 51 anos

Profissão: Delegada da Polícia Civil

Vice: Jerônimo Rodrigues (PSB)

Concorrendo pela terceira vez consecutiva à Prefeitura de Goiânia, Adriana está no primeiro mandato de deputada federal em Brasília. Ela é filha do ex-prefeito Darci Accorsi (1945 – 2021) e delegada da Polícia Civil de Goiás (PCGO).

Entre 2015 e 2023 foi deputada estadual e ocupou o cargo de Delegada Geral da PCGO entre os anos de 2011 e 2012.

2. Fred Rodrigues (PL)

Idade: 39 anos

Profissão: Comunicador

Vice: Leonardo Rizzo (Novo)

Ex-deputado estadual, Fred Rodrigues concorre pela 1ª vez ao Paço Municipal. Concorreu a Câmara dos Vereadores em 2018 e recebeu 741 votos.

Eleito para a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) em 2022, com 42.784 votos, teve o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por problemas com a prestação de contas.

3. Matheus Ribeiro (PSDB)

Idade: 31 anos

Profissão: Jornalista e Empresário

Vice: Bartira Miranda (PSDB)

Primeiro suplente do PSDB na Câmara dos Deputados, Matheus Ribeiro também disputa o Paço Municipal pela 1ª vez. O jornalista ficou conhecido pelo trabalho como apresentador de telejornal.

4. Professor Pantaleão (UP)

Idade: 73 anos

Profissão: Professor aposentado

Vice: Luciana Amorim (UP)

Mais experiente entre os postulantes à Prefeitura de Goiânia, Professor Pantaleão representa a Unidade Popular (UP). Ele volta a concorrer ao Executivo após 12 anos.

5. Rogério Cruz (SD)

Idade: 57 anos

Profissão: Pastor Evangélico e Gestor Público

Vice: Jaroslaw Darozewski (Mobiliza)

Prefeito de Goiânia, Rogério Cruz busca a reeleição após assumir o Executivo em decorrência da morte de Maguito Vilela (1949 – 2021).

Vereador entre 2012 e 2020, Rogério é formado em Gestão Pública e pastor licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus.

6. Sandro Mabel (UB)

Idade: 65 anos

Profissão: Empresário

Vice: Tenente-coronel Cláudia (Avante)

Ex-deputado estadual e federal, Sandro Mabel volta a disputar a Prefeitura de Goiânia após 32 anos. Em 1992, foi derrotado por Darci Accorsi.

Empresário, Mabel era presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (FIEG) e está licenciado do cargo de presidente do Conselho de Mineração da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

7. Vanderlan Cardoso (PSD)

Idade: 61 anos

Profissão: Empresário

Vice: Paulo Daher (PP)

Senador, Vanderlan Cardoso concorre ao Paço Municipal pela 3ª vez consecutiva. Ex-prefeito de Senador Canedo por dois mandatos, é empresário do ramo alimentício.

Atualmente preside a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.