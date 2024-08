Empresa goiana está entre as maiores do mundo, com receita de quase R$ 500 bilhões

Multinacional figura como segundo maior empreendimento brasileiro, segundo levantamento internacional

Maria Luiza Valeriano - 07 de agosto de 2024

Imagem mostra vista aérea da indústria (Foto: Unidade JBS/Friboi de Goiânia)

Nove empresas brasileiras estão entre as maiores do mundo, conforme o ranking anual da revista “Fortune”. Com receitas na ordem dos bilhões, entre as companhias, uma goiana se destaca como a segunda melhor posicionada.

Trata-se da JBS, multifuncional fundada em Anápolis, em 1953. Hoje, ela conta com uma receita de US$ 72,8 bilhões, ou R$ 411,07 bilhões na cotação desta terça-feira (06). Contudo, no ranking geral, ela ocupa o 176º lugar entre as 500 listadas.

A melhor posição conquistada por uma companhia brasileira foi a 99ª, da Petrobras. A petroleira caiu 28 posições em relação a 2023, quando estava no 71º lugar. Atualmente, possui uma receita de US$ 102,4 bilhões e lucro de US$ 24,8 bilhões – o equivalente a R$ 578,21 bilhões e R$ 140,04, respectivamente.

Além de ser a melhor colocada nacionalmente, a empresa é a que mais figurou no ranking ao longo dos anos, assim como o Banco do Brasil. Ambas foram contabilizadas entre as maiores companhias por 30 anos.

Na sequência, o Itaú Unibanco ocupa a 189ª posição, com uma receita de US$ 68,4 bilhões, ou R$ 386,23 bilhões.

Confira a lista completa das maiores empresas brasileiras: