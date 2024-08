Empresários goianos inovam e lançam camisetas com abridor de garrafa embutido

Vídeo mostra como funciona a invenção

Isabella Valverde - 07 de agosto de 2024

Marca goiana lança camiseta com abridor de garrafa. (Foto: Reprodução/ Redes sociais/ vistabreja)

Voltada especificamente para o público boêmio, uma marca goiana lançou uma novidade um tanto quanto curiosa para os moradores de Goiânia.

Isso porque a Vista Breja, loja fundada no Setor Marista, está produzindo camisetas com abridor de cerveja.

Você não leu errado. A novidade um tanto inusitada foi anunciada no perfil do Instagram da marca. Em um vídeo, eles demonstram que a peça carrega, na parte interior, uma parte de couro, que é usada para abrir a garrafa.

Ao Empreender Goiás, o empresário Bruno Carneiro revelou que a ideia surgiu após notar que muitas pessoas possuem o hábito de usar a própria blusa para abrir a garrafa de cerveja.

Diante desse costume, a empresa fez testes com vários tipos de couros até chegar no ideal, que foi anexado à parte interna da camiseta para cumprir com a tarefa.

Inaugurada em 2019, a Vista Breja opera em Goiânia e também com e-commerce. Conforme o criador da marca, a ideia é expandir para outros estados também.

Veja vídeo: