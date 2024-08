Governo Federal divulga novos locais de provas do Concurso Nacional Unificado em Goiás; confira

Candidatos devem portar identidade original e caneta preta transparente

Samuel Leão - 07 de agosto de 2024

Candidatos durante prova de concurso (Foto: Rovena Rosa / Agência Brasil)

Após ser adiado, em razão das enchentes no Rio Grande do Sul (RS), o Concurso Nacional Unificado (CNU), conhecido como o “Enem dos Concursos”, foi remarcado e terá provas aplicadas no dia 18 de agosto. Em Goiás, 16 cidades receberão os exames.

Faltando 11 dias para a aplicação dos testes, o Governo Federal divulgou os cartões de confirmação das inscrições, constando os locais de prova de cada candidato.

As cidades listadas no estado são: Goiânia, Aparecida de Goiânia, Mineiros, Rio Verde, Goianésia, Planaltina, Formosa, Luziânia, Cidade Ocidental, Águas Lindas de Goiás, Valparaíso, Novo Gama, Santo Antônio do Descoberto, Iporá, Catalão e Porangatu.

Os testes acontecerão pela manhã e tarde, começando às 08h30 e outro às 14h30. A destinação de cada participante se dá conforme o CEP colocado no momento da candidatura.

Uma recomendação não obrigatória, emitida pelo Ministério da Educação, é que os candidatos levem o cartão de inscrição impresso, juntamente com a identidade original e uma caneta preta transparente – sendo os últimos dois obrigatórios.

Serão entregues duas folhas de respostas, para serem usadas como rascunho, nas duas fases da prova: matinal e vespertina. A primeira terá 02h30 de duração, enquanto a segunda terá 03h30.

Os cadernos das avaliações serão divulgados no mesmo dia da aplicação, já o gabarito será emitido no dia 20. O resultado preliminar sairá em 08 de outubro, com o resultado definitivo publicado em 21 de novembro.

Em janeiro de 2025, os aprovados devem ser convocados para tomarem posse e realizarem os cursos de formação para os respectivos cargos.

Para solicitar qualquer tipo de correção no cartão de confirmação, é possível entrar em contato com a banca organizadora, a Cesgranrio, pelo telefone 0800 701 2028.