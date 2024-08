Mulher ganha bolada na loteria e revela como pretende gastar o prêmio

Meio em que ela acabou descobrindo que havia ganhado o dinheiro também foi para lá de inesperado

Magno Oliver - 07 de agosto de 2024

(Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

O caso de hoje vai nos trazer uma lição de que se você é uma pessoa que gosta de apostar na loteria, jogos esportivos e afins, é bom sempre ficar de olho em suas redes sociais e meios de comunicação.

E foi um deles que salvou uma moradora de Michigan, nos Estados Unidos, que descobriu que ganhou um prêmio da loteria de US$ 207,199 mil graças a um e-mail suspeito em sua caixa de spam.

Mulher ganha bolada inesperadamente na loteria e releva como pretende gastar o prêmio

Optando por manter a identidade anônima, a vencedora de 54 anos do condado de Macomb, revelou ter ignorado um e-mail por ter não percebido que o nome dela havia sido inscrito automaticamente no sorteio do grande prêmio de segunda chance, Big Cash.

“Eu não sabia que ao jogar certos jogos online estava ganhando entradas para um sorteio de segunda chance, então fiquei confusa quando encontrei um e-mail da Loteria de Michigan na minha pasta de spam dizendo que ganhei um grande prêmio de US$207.199 BIG CA$H Second Chance”, contou a vencedora à loteria de Michigan.

“Depois de investigar, descobri como havia conseguido os ingressos e então verifiquei três vezes diferentes para garantir que o e-mail fosse real. A grande vitória não poderia ter chegado em melhor momento”, comemorou ela.

Segundo a loteria, para cada US$ 0,50 apostados nos jogos, os jogadores ganham uma entrada de segunda chance. Algumas partes de cada compra financiam um prêmio acumulado progressivo e então uma pessoa é sorteada com a segunda chance a cada mês.

Ao invés de luxos, carros importados, mansões e banhos de loja, ela contou que quer gastar o dinheiro com coisas simples. Assim, revelou que planeja pagar algumas contas e fazer alguns investimentos com a bolada adquirida inesperadamente.

Bem diferente do que muitas pessoas que acabam ficando ricas do dia para a noite, não é mesmo?

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!