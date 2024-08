Preso em Anápolis suspeito de render vigilante e causar prejuízo de quase R$ 170 mil a empresa

Suspeito foi identificado como um dos autores de crime no interior de Goiás, ocorrido ainda em abril

Augusto Araújo - 07 de agosto de 2024

Homem foi preso após roubo de usina fotovoltaica em Uruaçu. (Foto: Divulgação/ PC)

Um homem foi preso em Anápolis, nesta terça-feira (06), identificado como um dos responsáveis pelo roubo de mais de 110 placas solares em Uruaçu, cidade no Norte Goiano.

O crime ocorreu entre a noite do dia 18 e madrugada do dia 19 de abril, em uma usina fotovoltaica na zona rural do município.

Ao menos três indivíduos, todos armados, invadiram o local e renderam o vigilante que ali trabalhava. Na sequência, a vítima teve as mãos amarradas e foi trancado em um quarto.

Logo depois, os criminosos utilizaram uma mini-carregadeira do próprio empreendimento para roubar as placas solares e outros objetos, causando um prejuízo de R$ 167 mil.

Investigação

Após o caso chegar ao conhecimento da Polícia Civil (PC), a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais deu início à primeira fase da Operação Apolo. Assim, no dia 05 de julho foi preso o primeiro suspeito de ter cometido o assalto.

Pouco mais de uma semana depois, no dia 16 do mesmo mês, na segunda etapa da ação, um segundo envolvido foi identificado pelos agentes, sendo preso na mesma data.

Assim, a prisão realizada nesta terça-feira (06) foi a terceira da Operação Apolo. Vale destacar que, em todas ocasiões, foram cumpridos mandados de busca e apreensão no município de Anápolis.

Agora, a PC trabalha para descobrir se haviam mais membros envolvidos na ação criminosa. Todos os suspeitos capturados foram entregues às autoridades competentes, para as devidas medidas legais.