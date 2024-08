Roberto inaugura novo Centro Administrativo de Anápolis: “peço desculpas por não ter resolvido todos os problemas, mas resolvemos esse”

Prefeito, que vem tentando melhorar a imagem e baixa aprovação, hoje na casa dos 30%, fez uma mea culpa dos problemas das gestão

Caio Henrique - 07 de agosto de 2024

Inauguração do novo Centro Administrativo de Anápolis (Foto: Caio Henrique)

Acompanhado do governador Ronaldo Caiado (UB), o prefeito de Anápolis, Roberto Naves (Republicanos), inaugurou a nova Prefeitura de Anápolis na noite desta quarta-feira (07).

O local – batizado como Centro Administrativo Adhemar Santillo e situado em um endereço muito conhecido pela população anapolina – vem para “apagar” a antiga memória da obra inacabada da Câmara Municipal.

No vídeo de apresentação da obra e no discurso oficial, inclusive, não faltaram alfinetadas. “Elefante branco” e “vergonha nacional” foram alguns termos usados para definir o antigo espaço.

O custo da obra ultrapassou R$ 24 milhões, incluindo uma mega arte de azulejos pintados na fachada, contratada junto ao artista Luiz Olinto por R$ 800 mil.

A arte – que promete tornar a Prefeitura mais um “cartão-postal de Anápolis” – foi o grande destaque da noite, sendo tampada até o momento de revelação, que contou até mesmo com contagem regressiva.

Durante a fala, Roberto, que vem tentando melhorar a imagem e baixa aprovação, hoje na casa dos 30%, fez uma mea culpa.

“Peço desculpas por não ter resolvido todos os problemas, mas esse era um dos maiores deles e aí está, resolvido. Fica como presente para vocês”, afirmou.

Palanque recheado

Entre os participantes da cerimônia estavam Onaide Santillo, ex-primeira dama e viúva de Adhemar Santillo – que batiza o prédio.

A atual primeira-dama e deputada estadual Vivian Naves (PP) também marcou presença, junto do vice-prefeito Márcio Cândido (PSD) e o vereador Leandro Ribeiro (de saída do MDB) que, até esta semana, estava do outro lado da política anapolina, enquanto era cotado para ser vice de Márcio Corrêa (PL), na corrida pelo Executivo Municipal.

No fim das contas, o parlamentar voltou para a base do prefeito, chegando a a afirmar – aos risos – estar “junto de novo do nosso gordinho” [se referindo a Roberto].

Romualdo Santillo, irmão mais novo de Adhemar, e Flávia Ribeiro, secretária de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, fecharam o palanque.