Sabia que a carne tem 5 pontos? Chef mostra como é cada um deles

Tutorial bem didático e ilustrado ao vivo mostra como você deve reconhecer cada um deles para não vacilar mais no churrasco

Magno Oliver - 07 de agosto de 2024

(Foto: Captura de Tela/YouTube/Canal Chefotto)

Atire a primeira bandejinha de carne quem já foi ao açougue e ficou sem entender muito bem como funcionam os cortes de carne, tipos, e quais são os pontos de assado dela no churrasco, não é mesmo?

Se você é a pessoa responsável por preparar o churrasco para a galera, esse conhecimento sobre os pontos da carne é uma obrigatoriedade.

Assim, um tutorial viralizou no YouTube e um chef de cozinha especialista no assunto esclareceu dúvidas a respeito dos pontos da carne. Você consegue identificar quais são eles?

Na hora de assar a carne do churrasco, muitos são os gostos. Passada, bem passada, mal passada, eles variam bastante de pessoa para pessoa.

E assim o chefe especialista em preparo de um churrasco de qualidade veio para te ajudar nesse momento e não vacilar com os convidados.

Em seu canal no YouTube, o @cheffotto bombou muito com diquinhas em vídeo sobre cada ponto de assadura da carne do churrasco.

Ao todo, são cinco pontos e, de acordo com o vídeo, cada um deles agrada a um paladar específico e tem particularidades de sabor e textura.

Ponto 1 – mal passada

Esse ponto inicial tem uma coloração vermelha por dentro e é apenas selada na parte de fora. Ao passar a faca, você nota um interior quase cru e bastante suculento.

Ponto 2 – mal passada para ao ponto

Esse ponto traz um aspecto interno mais rosado, opaco e um pouco dourado na parte externa. Para atingi-lo, geralmente a carne fica no fogo por quatro minutos em uma temperatura de 55 a 60 °C.

Ponto 3 – ao ponto

Esse ponto atinge o equilíbrio proporcional de assado de carne. Ela é grelhada por fora e apenas rosada por dentro, ficando em um estado mais próximo do cozimento.

Ponto 4 – ao ponto para bem passada

Já esse ponto de assado traz um estado em que a carne já está completamente grelhada, tanto por dentro como por fora. Ela atinge uma coloração marrom e uma textura bem firme e rígida. “É um ponto para quem gosta de encher o saco no churrasco da família”, alega o chef.

Ponto 5 – bem passado

Por fim, temos o último que é conhecido por alguns como “carvão”. Aqui, todas as fibras já atingiram o ponto máximo de cozimento e assado da carne. A textura endurece muito e chega até a queimar algumas partes.

Confira o vídeo completo com cada um dos pontos da carne:

