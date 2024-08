Saiba onde realizar testes de ISTs gratuitos em Aparecida de Goiânia

Exames são realizados sem agendamento mediante apresentação de documentos pessoais

Maria Luiza Valeriano - 07 de agosto de 2024

Resultados saem em meia hora (Foto: Reprodução/Iron Braz)

A Organização Mundial da Saúde (OMS) destaca que, a cada dia, há mais de um milhão de novos casos de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) curáveis entre pessoas de 15 a 49 anos, mundialmente. Diante da natureza silenciosa e casos recorrentes de falta de diagnóstico e tratamento das ISTs, a indicação é que a população desenvolva o hábito de realizar testes.

Em Aparecida de Goiânia, os exames são ofertados de forma gratuita em uma série de bairros. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), são 42 unidades básicas de saúde (UBS) espalhadas pela cidade que oferecem testes rápidos.

Além disso, estão disponíveis no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), no Centro de Assistência Especializado, no Jardim Boa Esperança.

Para garantir acesso ao serviço, não é preciso realizar agendamento. Assim, o interessado deve comparecer com documentos pessoais para o preenchimento da ficha, como identidade ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Os exames são analisados e entregues em meia hora, capazes de identificar HIV, Sífilis e Hepatites B e C.

Confira as unidades de saúde que disponibilizam o teste rápido: