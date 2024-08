Saiba quem são os candidatos a prefeito e vice em Goiânia e Aparecida

Sete candidatos disputam na capital, enquanto três concorrem ao pleito na cidade da Região Metropolitana

Pedro Hara - 07 de agosto de 2024

Candidatos a prefeito em Goiânia e Aparecida. (Foto: Divulgação)

Após o término das convenções partidárias nesta segunda-feira (05), as siglas já definiram quais serão os candidatos a prefeito e vice nas eleições de outubro.

Em Goiânia, o único que ainda não definiu o vice é o prefeito Rogério Cruz (SD). Os outros seis candidatos já estão com a chapa montada.

Adriana Accorsi (PT) terá o professor Jerônimo Rodrigues (PSB) como vice. Vanderlan Cardoso anunciou Paulo Daher (PP) para ocupar o posto. A companheira de chapa de Sandro Mabel (UB) é a tenente-coronel Cláudia Silva Lira (MDB). Fred Rodrigues estará acompanhado de Leonardo Rizzo (Novo).

Por fim, dois partidos apostaram em chapas puras, o PSDB com Matheus Ribeiro e Bartira Miranda, e a Unidade Popular (UP) com Professor Pantaleão e Luciana Amorim.

Em Aparecida de Goiânia, o PL escolheu Professor Alcides e Max Menezes, ambos do partido para disputar o pleito. Quem acompanhará Leandro Vilela (MDB) será o ex-deputado federal João Campos (Podemos).

Representando uma chapa de esquerda na cidade estão Willian Panda (PSB) e Aline Pereira (PV).