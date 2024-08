18 anos da Lei Maria da Penha: livro em quadrinhos contando a história chega às escolas de Goiás

Objetivo é que meninas e meninos tenham informação para conseguir identificar os muitos tipos de violência contra mulher

Da Redação - 08 de agosto de 2024

(Foto: Divulgação)

Em celebração ao aniversário de 18 anos da Lei Maria da Penha, chega às escolas de Goiás um livro em quadrinhos especial contando a história. Escrita por Manoela Barbosa e com ilustrações de Zaia Angelo, a obra passará por Anápolis, Goiânia, Aparecida de Goiânia, Orizona e Cidade de Goiás, contando ainda com palestras voltadas para crianças, adolescentes e também para os profissionais da educação.

A iniciativa faz parte da programação de manutenção de atividades culturais da Skambau Produções, possível graças à Lei Paulo Gustavo, via Governo de Goiás. Para Manoela Barbosa, “agosto é um mês importante na luta das mulheres contra a violência de gênero e doméstica porque marca o momento da criação de uma lei que aos trancos e barrancos vem protegendo mulheres em situação de vulnerabilidade e violência. Com essas agendas queremos reforçar o processo educativo para que meninas e meninos consigam identificar os muitos tipos de violência contra a mulher, conseguindo denunciar e combater essa realidade tão dolorosa que afeta mulheres de todas as idades e classes sociais”.

O livro em quadrinho Maria da Penha nas Escolas é uma produção independente que contou com recursos da lei de incentivo e fomento do Governo de Goiás em 2016. Em 2023, uma nova edição foi produzida e impressões foram viabilizadas pela aprovação na Lei Paulo Gustavo do estado de Goiás e do município de Goiânia. A obra conta a história de Maria da Penha, a farmacêutica brasileira que foi vítima de violência doméstica e tornou-se símbolo da luta em combate à violência contra a Mulher e a sanção da Lei Federal nº 11.340/2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha. A história é adaptada pedagogicamente para jovens de 10 a 15 anos de idade e em versão braille para crianças com deficiência visual. Aos educadores, um Manual do Professor traz orientações e sugestões de atividades a serem realizadas a partir da leitura.

Desde a sua concepção a obra tem ganhado notoriedade pelas autoridades governamentais como uma obra de relevância educacional e mérito cultural por apresentar a história da lei de forma lúdica. Em 2022, na Câmara Municipal de Vereadores de Goiânia, a obra teve um grande lançamento que contou com o apoio da Ouvidoria da Mulher, do gabinete da vereadora Aava Santiago e da Secretaria Municipal de Direitos Humanos de Goiânia. À época foram distribuídas mais de 15 mil exemplares em 22 cidades do estado de Goiás, com ações em 45 unidades de ensino e distribuição de mais de 200 exemplares da versão ampliada e em braille para escolas e salas de atendimento educacional especializado, além de um esforço coletivo da rede de enfrentamento contra a violência de gênero e da mulher, que oportunizou uma atualização e nova versão da obra.

A obra também conta com o apoio do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, da Procuradoria da Mulher na Assembleia Legislativa de Goiás, da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara Federal, do Instituto Maria da Penha, do Instituto Idheias, da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura – UNESCO, da Associação Brasileira de Agroecologia – ABA, da Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ Ceará, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, da Universidade Estadual de Goiás e da Universidade Federal de Goiás.

Acompanhe a agenda do Maria da Penha nas Escolas:

– Dia 05/08 – Orizona

08h: Escola Municipal Ana Cândida Vieira

14h: Parque Infantil Dona Zulmira

16h: Secretaria de Assistência Social

19h30: Escola Família Agrícola de Orizona

– Dia 06/08 – Orizona

09h: Agência Prisional Feminina de Orizona

13h30: Escola Municipal Francelino e Associação de Artesãs de Orizona

15h: Colégio Estadual Maria Benedita Veloso

– Dia 08/08 – Anápolis

09h: Colégio Estadual Adahyl Lourenço Dias

– Dia 12/08 – Goiânia

09h: Lyceu de Goiânia

13h30: Aparecida de Goiânia – Cooperativa de Catadoras de Resíduos Sólidos – COOCAP

– Dia 13/08 – Conjunto Vera Cruz – Goiânia

08h: Colégio Estadual Solon Amaral

– Dia 14/08 – Conjunto Vera Cruz – Goiânia

08h: Colégio Estadual Jardim do Cerrado

15h: Colégio Estadual Jardim do Cerrado

20h: Colégio Estadual Jardim do Cerrado

– Dia 15/08 – Conjunto Vera Cruz – Goiânia

13h: Centro de Ensino em período Integral Senador Teotônio Vilela

– Dia 22/08 – Aparecida de Goiânia

08h30: Escola Municipal Parque Santa Cecília

– Dia 29/08 – Goiás

14h: Escola Rural Holanda Goiás

19h30: Universidade Estadual de Goiás – Campus Cora Coralina

– Dia 30/08 – Goiás

08h: Distrito de Águas de São João

10h: Colônia de Uvá

15h: Buenolânia

– Dia 05/09 – Goiânia

09h: Vila Cultural Cora Coralina