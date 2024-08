Aprenda a fazer uma deliciosa mousse de maracujá sem precisar usar gelatina

Ruan Monyel - 08 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/Cozinheiro Tommy)

O mousse de maracujá é uma sobremesa quase indispensável em qualquer reunião familiar, e sejamos sinceros, é uma delícia.

Com uma textura aveludada e o sabor marcante da fruta, esse prato agrada a todos, sendo uma opção versátil e saborosa para qualquer ocasião.

Mas, fugindo do preparo tradicional, é possível conseguir uma consistência suave e cremosa sem a necessidade de usar gelatina.

Há quem ame pratos salgados, mas cá entre nós, as sobremesas são as verdadeiras estrelas, fechando uma refeição com chave de ouro.

Alguns preparos são extremamente trabalhosos e, por isso, o mousse de maracujá é um dos mais queridos, pois, além de fácil, fica pronto rapidinho.

Mas já pensou que seria possível prepará-lo sem usar gelatina? E o melhor, sem perder a textura cremosa e o sabor típico da sobremesa.

A receita compartilhada através do canal no YouTube Cozinheiro Tommy vai ser a nova queridinha na sua casa. Anote os ingredientes:

– 1 e 1/2 caixas de creme de leite;

– 3 caixas de leite condensado;

– 9 colheres de leite em pó;

– 200 ml de suco concentrado de maracujá.

Para fazer, é muito simples: basta colocar todos os ingredientes em um liquidificador (opte por modelos maiores para não transbordar). Bata tudo até atingir uma consistência cremosa e, então, transfira para uma travessa e leve ao congelador por duas horas.

Enquanto gela, faça a calda para decorar e dar ainda mais sabor ao seu mousse de maracujá. Você só vai precisar de 4 unidades da fruta e 2 colheres de açúcar.

Coloque a polpa do maracujá em uma panela com o açúcar e deixe cozinhar por alguns minutos.

Por fim, depois que o mousse estiver gelado, coloque a calda e sirva. Agora é só se preparar para os elogios. Veja o vídeo:

