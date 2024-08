Propondo reflexões acerca das deficiências e diferenças de cada pessoa, Encaixes tem estreia com lotação máxima

Além da forte participação de público, os temas abordados pela obra são um diferencial, como medo, julgamentos e aceitação

Gabriella Licia - 08 de agosto de 2024

Espetáculo aconteceu no último sábado (03), no Teatro Municipal de Anápolis. (Foto: Divulgação)

No último sábado (03), a Plié Produções apresentou no Teatro Municipal de Anápolis, o espetáculo Encaixes. Com ingressos esgotados, a peça levou para o palco um elenco diverso no que diz respeito às constituições corporais, raça e gênero dos bailarinos, além do tempo e da formação em dança.

Dirigido por Ludmilla Lima e com coreografias de Danielle Abrão, Wallisten Almeida e da própria diretora, Encaixes é o terceiro espetáculo da produtora que desde 2020 entrega à cidade produções de reflexões sobre o espaço público e a sociedade, possível graças aos recursos da Lei Paulo Gustavo do Governo Federal, via Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria de Integração.

Estes fomentos garantem o recurso para o pagamento de cachês para os bailarinos intérpretes, coreógrafos, cenografia e toda a cadeia produtiva envolvida na obra. Além da gratuidade para plateia que lotou o teatro e chama a atenção.

Nas três produções realizadas pela Plié Produções através de incentivo do poder público e com a participação gratuita, os ingressos foram esgotados em poucos dias. Isso nem sempre acontece com ações gratuitas na cultura. A diretora de Encaixes, Ludmilla Lima, conta que tem percebido uma formação de público para dança muito interessante. “Embora as apresentações sejam gratuitas, a população ainda não está habituada a retirar ingressos e ir ao teatro. Quando apresentamos essa opção, as pessoas se sentem presenteadas. E é isso mesmo que é. Existe um investimento financeiro em cada pessoa que chega ao teatro para assistir um espetáculo. Reconhecer isso é valorizar os esforços do poder público para ofertar esse tipo de oportunidade para a população”, pontuou.

Karla Pimpão, mãe de Gabriela Pimpão, uma das bailarinas do espetáculo, fez a retirada de mais de 60 ingressos e todos compareceram para prestigiar o elenco. Além de considerar a beleza da obra, ela entende a grande oportunidade de assistir a um espetáculo de valor e mérito cultural tão grande de forma gratuita.

Além da forte participação de público, os temas abordados pela obra são um diferencial. Os coreógrafos trouxeram ao palco a profundidade do ser e das angústias deles. Medo, deficiências, julgamentos e aceitação são assuntos que foram utilizados na constituição do espetáculo.

Marcelo é bailarino, biólogo, farmacêutico, professor universitário e integrou o elenco de Encaixes, onde pode discutir no palco, como homens que dançam são vistos pela sociedade. Assim como Marcelo, o elenco possui singularidades interessantes e especiais como Wendyanne, que é bailarina com vasta experiência em dança e possui deficiência, Isabela que com pouca experiência em dança se desafiou a participar da produção e muito mais. Para os coreógrafos, “o mais difícil foi encaixar o elenco diverso em uma proposta tão diversa”.