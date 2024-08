Vídeo mostra personal trainer destruindo salão de beleza em Goiânia após cobrar suposta dívida de ex-aluna

Cena foi registrada pela proprietária, que denunciou caso na Polícia Civil

Gabriella Pinheiro - 08 de agosto de 2024

Homem destroi salão de beleza, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

A proprietária de um salão de beleza, localizado no setor Vila Rosa, em Goiânia, passou por momentos de aflição, após um personal trainer destruir o estabelecimento dela. Toda a ação foi filmada pela vítima e aconteceu no dia 31 de julho.

Nas imagens, é possível ver quando o homem entra no comércio e cobra a mulher, alegando que havia ministrado 07 aulas e que nenhuma foi paga.

“Eu fui super educado e eu ainda falei para você: ‘vamos evitar constrangimento?’. Eu não fui muito bem claro? Você preferiu constrangimento”, diz ele.

Logo em seguida, o personal pega o próprio celular e começa a filmar o cenário, afirmando que iria expor a dona do salão nas redes sociais por conta da suposta dívida.

Como resposta, na gravação, ela afirma que ele teria dado apenas 03 aulas, sendo as duas primeiras experimentais, e que pagaria apenas por uma.

“Ele me deu duas aulas e quer receber um mês”, diz a mulher no vídeo.

De repente, ele se revolta e começa a destruir parte do salão de beleza, incluindo uma cabine de unha, que acertou a parede próxima onde uma cliente estava. Após o episódio, ele fugiu do local e enviou mensagens para a vítima alegando que “a dívida estaria quitada” e que tudo que aconteceu “foi justo”.

A dona do estabelecimento procurou a Polícia Civil (PC) e registrou um boletim de ocorrência contra o rapaz. Em depoimento, ela afirmou que o personal teria insistido para que ela fizesse uma aula paga e que, duas semanas depois, ele passou a cobrar por sete.

De acordo com a dona, o suspeito rastreou o perfil dela no Instagram e invadiu a clínica, acreditando que ela estaria sozinha. No local, além da mulher, estavam uma colaboradora e uma cliente.

O homem tem passagem pela polícia por agressão cometida contra a irmã dele e o caso deve ser investigado pela PC.