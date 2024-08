6 profissões que ganham mais de R$ 5 mil por mês e não precisam de faculdade

Mergulhando de cabeça, se dedicando, fazendo cursos e adquirindo experiência, o céu é o limite para o seu salário

Magno Oliver - 09 de agosto de 2024

(Foto: Cezar Fernandes / Agência PetroBR / Agência Brasil)

O mercado de trabalho é uma verdadeira oscilação de profissões que ora estão com bons ganhos, já em outras oportunidades não estão lá tão propícias para bons salários assim.

Mesmo com a alta concorrência e a dificuldade de novas vagas, algumas profissões ainda saem na frente e oferecem remunerações vantajosas para aqueles que não querem o caminho do curso superior.

6 profissões que ganham mais de R$ 5 mil por mês e não precisam de faculdade

1. Entregador ou Motorista por aplicativo

Para essas profissões, não são necessários diplomas de curso superior, basta possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Você pode usar veículo próprio ou alugado e fazer o seu horário de trabalho.

As áreas de entrega e transporte de passageiros possuem grandes demandas e os ganhos podem até mesmo passar dos R$ 5 mil mensais para um trabalhador que roda por um bom período de tempo.

2. Vendedor de loja

Os vendedores de loja estão em alta com a proximidade do fim do ano. Se levar em consideração a comissão, essa é uma profissão que pode ser bem remunerada.

O profissional é encarregado da abordagem inicial, além de ser responsável por vender e captar novos clientes.

4. Comissários de bordo

Desfrutando de um salário médio de R$ 5,5 mil, comissário de bordo também é considerado uma profissão vantajosa e de bons ganhos.

Eles são responsáveis por garantir a segurança e o conforto dos passageiros a bordo da aeronave. Assim, esses profissionais realizam procedimentos de segurança, como demonstrações de uso de equipamentos de emergência e verificação dos cintos de segurança.

5. Corretor de imóveis

Com o boom das habitações e novas moradias, a profissão de corretor de imóveis voltou a ficar em alta. Assim, esse profissional é quem faz a intermediação de compra, venda e aluguel de imóveis.

Assim, corretores com conhecimento e boa atuação ganham bem mais de R$ 5.500 mensais. Para trabalhar na área, é necessário um curso técnico em transações imobiliárias e se registrar no Conselho Regional de Corretores de Imóveis.

6. Piloto de aeronave comercial

Por fim, outro cargo é o de piloto de aeronave comercial. Dependendo do profissional, é possível ganhar até R$ 10 mil em grandes empresas.

O profissional passa por um treinamento mais extenso, com muitas horas de voos e uma certificação especial para operar aeronaves comerciais.

