Goiano relata os desafios de viver no ‘limbo’ do Entorno do DF: “ninguém liga para a gente”

Influenciador denunciou a falta de benefícios e auxílios na capital federal, mesmo com a população do Entorno movimentando ativamente a economia da região

Thiago Alonso - 09 de agosto de 2024

Jovem reclamou dos problemas de viver na região do Entorno do Distrito Federal (DF). (Foto: Reprodução/TikTok)

Seja Formosa, Planaltina, Luziânia ou Valparaíso de Goiás, todos estes municípios têm uma coisa em comum: eles são alguns dos exemplos do chamado Entorno do Distrito Federal (DF), uma região ainda dentro do estado de Goiás, que conta com 20 cidades muito próximas de Brasília.

Com uma economia diretamente ligada à capital federal, muitas vezes, os moradores da “Terra do Pequi” se veem dependendo da unidade federativa, seja para trabalhar, estudar ou até lazer.

Cansado disso, o influenciador Yago (@sinceriano) divulgou um vídeo no TikTok, no qual reclama das dificuldades de viver no perímetro. Na rede social, o registro já soma mais de 114 mil visualizações e 12,7 mil curtidas.

O jovem começa o relato relembrando quando fez uma entrevista de emprego na capital federal e foi desclassificado unicamente por não morar no DF.

“Quando a mulher [da empresa] me chamou, eu sentei, ela pegou meu currículo e olhou e disse ‘você mora em Valparaíso? A gente não contrata ninguém de Goiás por conta do preço da passagem’. Gente, eu levantei e fui embora, fiquei muito chateado mesmo”, contou.

Yago explicou que esta é uma situação recorrente para moradores de outras cidades da região, que dependem de vários serviços fora do estado.

“São várias cidades onde a gente mora em Goiás, mas a gente trabalha no DF. Nossa vida é toda no DF”, destacou.

O jornalista também recordou quando precisou fazer faculdade em Brasília, porque o curso que fazia não tinha em Valparaíso.

“Quando eu fazia faculdade, eu não tinha direito a passagem gratuita que tem no DF, porque aqui em Goiás nós não temos esse direito. Então arquei com passagem nos meus quatro anos de faculdade, uma coisa que era para ser direito do estudante, eu tive que pagar enquanto todo mundo no DF tem direito”, disse, chateado.

Não o bastante, o goiano enfatizou que se sente ‘excluído’ por não ser do Distrito Federal.

“Quando a gente vai questionar o governo do DF, eles falam que nós não somos população do DF. Porém, nós movimentamos boa parte da economia, por exemplo, quando vamos comprar um carro, a gente compra no DF. Emplacar, emplacamos no DF. Então a gente paga o IPVA, para onde? Pro DF! Referente a estudar, estuda no DF. Referente a trabalhar, trabalha no DF. Então toda uma movimentação de economia, essas pessoas que moram em Goiás fazem lá. Mas quando é uma questão de ter direito, a gente não tem, eu acho um absurdo”, comentou, indignado.

Por fim, Yago destaca que “ninguém olha” pelos municípios do Entorno, nem o DF, nem Goiás, deixando a população no “limbo”.

“[Esse vídeo] foi só um desabafo mesmo, porque eu ando tão chateado com isso, porque tipo assim, a gente também é população, nós também somos gente”, finalizou.