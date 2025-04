Vídeo chama atenção após montar “seleção histórica” de jogadores nascidos em Goiás

Um vídeo tem movimentado as redes sociais ao reunir uma “seleção histórica” com jogadores de futebol nascidos em Goiás.

A publicação despertou o orgulho dos goianos ao destacar nomes que fizeram história no esporte, tanto em âmbito nacional quanto internacionalmente.

O primeiro nome citado é o do goleiro Kléber Guerra que teve destaque pelo Fluminense. Em seguida, aparece o lateral-direito Zé Teodoro, bicampeão brasileiro pelo São Paulo.

A defesa segue com Sebastião Macalé, considerado um dos maiores zagueiros da história do futebol goiano.

A lista ainda inclui nomes como Washington, zagueiro que atuou pelo Corinthians, e o lateral-esquerdo Adalberto, que foi titular no Goiás.

O meio-campo conta com Artur Melo, volante que passou por clubes brasileiros e hoje atua na Fiorentina, da Itália, e Uidemar, que já vestiu a camisa do Flamengo.

Fernandão, ídolo do Goiás, é apontado como o capitão do time. Na ponta esquerda, Paulo Nunes, que fez história no Palmeiras, também foi lembrado.

Dudu, atual ponta-direita do Cruzeiro, é outro nome presente na escalação. Fechando o time, aparece o centroavante Túlio Maravilha, artilheiro do Brasileirão por três temporadas.

E aí, qual seria o desempenho dessa seleção em campo atualmente?

