Jovem denuncia ter sido furtada dentro de Bluefit em Goiânia e final da história surpreende

Vítima mobilizou diversas pessoas, inclusive a gerência da academia, para tentar resolver a situação

Thiago Alonso - 09 de agosto de 2024

Vítima relatou furto em uma série de vídeos. (Foto: Reprodução/TikTok)

Uma jovem viveu uma situação de desespero na última terça-feira (06), após afirmar ter o celular furtado em uma academia da rede Bluefit, em Goiânia.

Dálety Alves (@daletyalves) relatou o caso em uma série de vídeos publicados no perfil dela no TikTok. Somadas, as publicações já acumulam mais de 77 mil visualizações.

Nos registros, a influenciadora contou que o crime ocorreu no banheiro feminino da unidade, onde ela se arrumava, pois iria para a faculdade depois de treinar.

Como de costume, ela colocou a mochila onde estavam as roupas e o aparelho próximo a um cabide e entrou em uma das cabines de banho.

“Simplesmente abaixei a mochila [sem fechar o zíper] e ficou uma parte mostrando o telefone, mas eu imaginei ‘como vou só tomar banho e já volto, não tem problema’, mas eu me enganei”, contou.

Assim, ao sair do chuveiro, Dálety foi se trocar, mesmo com o banheiro lotado de outras garotas em uma completa ‘muvuca’, como ela mesma definiu.

Momento do furto

“Vesti minha roupa e fui secar o cabelo, aí quando eu fui pegar o telefone, olhei e… cadê meu telefone?!”, explicou assustada.

A jovem então entrou em desespero procurando o smartphone, recebendo, inclusive, ajuda de uma outra pessoa que também estava no banheiro. Juntas, elas tentaram ligar para o aparelho, no entanto, não encontraram nada.

Depois disso, a vítima, em completa aflição, foi até a recepção, que a encaminhou para a gerência, que a auxiliou a vasculhar novamente, mas sem sucesso.

Buscas pelo aparelho

Não satisfeita, Dálety chamou um amigo que também estava na academia para ajudá-la a procurar pelo estabelecimento, uma vez que o celular havia se desconectado do relógio digital dela há pouco tempo.

“Quando eu subi a escada, eu vi que minha mãe estava ligando, então significava que conectou no celular de novo”, afirmou.

Pronto, agora eles já sabiam que o aparelho ainda estava no local, iniciando buscas por todos os aparelhos onde ela havia se exercitado antes do banho.

“Todo mundo estava me olhando, porque eu e o Marcos [o amigo] estávamos andando no meio da academia procurando meu telefone. Eu estava com roupa de academia, já estava com vestido de chinelo, todo mundo estava me achando uma louca”, brincou.

Celular encontrado

Até que, perto de um grupo de jovens — as mesmas que ela havia visto tumultuando o banheiro — Dálety ouviu o celular tocando.

Ela questionou as garotas de quem era o celular, mas todas se negaram a responder.

“O celular estava de cabeça para baixo perto de uma bolsa e uma garrafinha. Eu fiquei perguntando de quem era, mas nessas horas ninguém é dono, né?”, relatou, furiosa.

Apesar do susto, a influenciadora conseguiu recuperar o dispositivo. No entanto, ela afirmou que irá voltar à academia e tentar ver as imagens de segurança para tentar descobrir a responsável pelo furto.

“Eu tenho certeza de que ela [a pessoa que furtou] deve ter visto as ligações, porque todo mundo estava ligando e a pessoa simplesmente desligava as ligações”, contou.

O que diz a Bluefit

Diante do caso, o Portal 6 buscou contato com a rede de academias que, em nota, afirmou “não comentar procedimentos de apuração em andamento por conta de políticas internas”.

Confira a nota na íntegra:

“A rede de academias declara que, conforme sua política interna, não comenta procedimentos de apuração em andamento. Contudo, reafirma seu compromisso em colaborar com as autoridades. A segurança e o bem-estar de todos os alunos e colaboradores são prioridades absolutas.”