Justiça ordena retirada de postagens de Professor Alcides ao lado de Bolsonaro, em Aparecida

Publicações foram consideradas propaganda eleitoral antecipada, mas registros foram mantidos nas redes

Pedro Hara - 09 de agosto de 2024

Professor Alcides, pré-candidato do PL à Prefeitura de Aparecida. (Foto: Júnior Gomes)

Candidato do PL à Prefeitura de Aparecida de Goiânia, Professor Alcides foi condenado pela Justiça a apagar das redes sociais as publicações em que aparece ao lado de Jair Bolsonaro (PL), durante visita do ex-presidente à cidade no mês de junho.

Rápidas apurou que a ação partiu da candidatura do MDB, alegando que os registros ao lado do ex-presidente tratava-se de propaganda eleitoral antecipada. Apesar da decisão, os registros permanecem nas redes sociais do deputado federal.

Conforme o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o início oficial da campanha está marcado para o dia 16 de agosto. Alcides afirmou que recorrerá da decisão judicial.