Um combo de técnicas bombou nas redes sociais trazendo o mais puro suco do jeitinho brasileiro para te salvar na secagem de uma peça

Magno Oliver - 09 de agosto de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Minha Casa Meu Quintal)

Quando bate o sol forte, lavar a roupa é uma delícia, não é mesmo? Tudo enxuga rapidinho e logo você já pode recolher as peças e guardar.

No entanto, existem alguns truques para fazer a roupa secar em casa sem depender do sol que são infalíveis e muita gente não se atenta para a praticidade que possuem.

Assim, para quem mora em apartamento, por exemplo, os dias de chuva e frio podem atrapalhar bastante, especialmente quando precisa lavar uma peça em específico com urgência.

Mas calma, que nem tudo está perdido. Na ausência de sol, separamos uma dica para te ajudar a secar a sua roupa mais rápido.

Lavou a roupa e não secou a tempo? Saiba forma simples e rápida de resolver o problema

Lavou as roupas da semana e, de repente, o tempo fechou, caiu muita água, temperatura esfriou e nem sinal de sol?

Uma trend no TikTok trouxe um super compilado de dicas para ajudar pessoas em situações desesperadoras como essa a terem suas peças secas mais rápido.

Truque da toalha grossa com o secador de cabelo

Uma dica que caiu no gosto dos seguidores foi o truque da toalha grossa com um adicional interessante.

Em dia de chuva, uma boa técnica é usar a toalha seca. É isso mesmo que você leu. O truque é pegar a peça recém-retirada da máquina de lavar ou tanque e torcer ela bastante.

Dessa forma, a primeira estratégia é retirar o máximo possível de água com as mãos. Depois, envolva a roupa em uma toalha seca e, de preferência, grossa para ajudar no processo.

Aperte bem a toalha e até dê umas retorcidas para ajudar ainda mais a secar. A toalha grossa vai ajudar a absorver toda a umidade do tecido.

Junto a essa técnica, vem o plus: apoie um secador de cabelo de frente para a peça e ligue na potência máxima. Veja a magia da secagem acontecendo rapidinho.

