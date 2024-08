Câmera flagra mulher sendo agredida pelo ex-marido com socos, chutes e até tijolada, em Anápolis

Vítima sofreu violência na porta da própria casa e foi salva após vizinhos escutarem pedidos de socorro

Da Redação - 10 de agosto de 2024

Câmeras registraram as agressões. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 33 anos, foi vítima de diversas agressões cometidas pelo ex-marido, de 28 anos, levando chutes na cabeça e até uma tijolada, em plena via pública. O caso aconteceu na manhã deste sábado (10), no setor Industrial Munir Calixto, em Anápolis, e terminou com a prisão do suspeito e o resgate da vítima.

Por volta das 08h, ela chamava no portão da própria casa, em um terreno onde ficam quatro residências, quando foi surpreendida pelo jovem, que a abordou. Câmeras de segurança posicionadas na rua em questão acompanharam os dois tendo um desentendimento. Na sequência, ele começa com as agressões.

No início são desferidos tapas e empurrões, enquanto a mulher chama por socorro. Pouco depois, ela vai para a rua e é surpreendida com uma voadora nas costas, sendo lançada no asfalto. Não satisfeito, o suspeito ainda disfere chutes contra ela, caída.

Os minutos que se seguiram foram de total desespero para a vítima, que segue sendo agredida. A ação só foi interrompida quando vizinhos saíram à rua para ver o que estava acontecendo.

O suspeito então entrou na casa da ex-companheira, onde ela vive com o filho, de apenas 03 anos, e se trancou por lá.

A Polícia Militar (PM) foi acionada ao local, encontrando o jovem dentro da residência. A vítima já havia sido levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com um forte sangramento na cabeça.

Os militares então forçaram a entrada, encontrando o suspeito escondido dentro de um sofá. Ao receber a voz de prisão, ele resolveu reagir e teve que ser contido pela equipe.

Na viatura, ele ainda teria xingado os policiais, os chamando de “cachorros do governo, desgraçados e filhos de uma égua”. Ao consultar o sistema, as autoridades ainda descobriram que essa não teria sido a primeira vez que ele agrediu a companheira.

Ambos foram levados para a Central de Flagrantes e o caso foi registrado como agressão, violência contra a mulher e desacato, e deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).