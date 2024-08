Celine Dion critica Trump por usar ‘My Heart Will Go On’, de ‘Titanic’, em evento

Em comunicado, cantora se manifestou contra o uso não autorizado da música em evento de campanha

Folhapress - 10 de agosto de 2024

Céline Dion se apresentou nas Olimpíadas de Paris 2024. (Foto: Divulgação/COI)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Celine Dion, por meio de seus empresários, publicou um comunicado neste sábado (10) em que critica Donald Trump por usar a canção “My Heart Will Go On” em um dos eventos de sua campanha, no estado americano de Montana.

“Hoje, a equipe de Celine Dion e sua gravadora, a Sony Music Entertainment Canada Inc., ficaram cientes do uso sem autorização de vídeos, gravações, performances musicais e de imagens de Celine Dion cantando ‘My Heart Will Go On’ num comício de Donald Trump e J.D. Vance em Montana”, diz o texto publicado no perfil da cantora no X, antigo Twitter.

“De forma alguma este uso foi autorizado, e Celine Dion não endossa este ou qualquer uso semelhante. E sério, ESSA música?”, diz ainda o comunicado.

Candidato republicado nas eleições presidenciais americanas, marcadas para novembro, Trump é reincidente no uso de músicas não autorizadas em seus eventos. O sucesso criado para o filme “Titanic” se junta a uma lista que inclui os artistas Phil Collins, Neil Young, Elton John, Adele e Rihanna.