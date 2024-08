Com reforma da Osego, vacinas e consultas passam a ser realizadas em outras unidades de Anápolis

Posto de saúde é responsável por consultas com infectologistas e assistência farmacêutica

Gabriella Pinheiro - 10 de agosto de 2024

Unidade de Saúde Dr Ilion Fleury Junior, no bairro Jundiaí, abriga o Programa Municipal de HIV, Aids e Hepatites Virais de Anápolis. (Foto: Lucas Tavares)

Os atendimentos ambulatoriais e serviços de vacinação prestados na Unidade Básica de Saúde (UBS) Ilion Fleury (Osego), que fica no Bairro Jundiaí, em Anápolis, foram realocados por conta da reforma no local.

Assim, todos os tipos de vacinas ficarão disponíveis nas outras 47 UBS do município. Já os imunizantes BCG e contra Hepatite B, para recém-nascidos, serão administrados pela Vigilância em Saúde, na Gerência de Imunização, na Avenida Universitária, no bairro Santa Isabel, no Anashopping.

No mesmo local, os moradores poderão agendar consultas médicas com infectologistas, que atendem casos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), HIV e hepatites virais.

Há também a possibilidade de consultas para hanseníase e tuberculose, assim como coletas de carga viral, testes rápidos, exames de escarro e PPD.

No Anashopping é oferecida a assistência farmacêutica para os programas de IST, PEP (Profilaxia Pós-Exposição), PrEP (Profilaxia Pré-Exposição), Talidomida, hanseníase e tuberculose.

Estão incluídas consultas específicas sobre PrEP, assim como o acesso ao Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA).

Vale destacar que os atendimentos do SAE/IST foram realocados no mesmo prédio da UBS Vila União, que fica no andar térreo da Avenida Lídia Sousa Fernandes, no Conjunto Habitacional Vila União.