Flamengo e Palmeiras se enfrentam no Brasileirão após decisão na Copa do Brasil; veja onde assistir

Rubro-negro recebe alviverde no Maracanã logo após avançar para as quartas-de-final no torneio de mata-mata

Augusto Araújo - 10 de agosto de 2024

Flamengo e Palmeiras se enfrentam pelo Brasileirão. (Foto: Gilvan de Souza/ Cesar Greco)

Dando fim a uma sequência recente de confrontos, Flamengo e Palmeiras se enfrentam em mais uma ocasião, neste domingo (11). Desta vez, a partida acontece pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os dois gigantes do futebol brasileiro se reencontram após duelo pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil.

O alviverde venceu por 1 a 0 na última quarta-feira (07), mas não passou de fase, visto que o rubro-negro ganhou a partida de ida por 2 a 0, e avançou de fase na competição.

Agora, as equipes voltam a se encarar, buscando se manter vivos na briga pelo primeiro lugar da tabela no Brasileirão.

Caso vença, o Flamengo pode alcançar os 43 pontos, se igualando ao Botafogo na liderança do campeonato.

Já o Palmeiras pode empatar em pontos justamente com o time carioca e ultrapassá-lo.

A partida será realizada no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 16h. Quem comanda a equipe de arbitragem é Wilton Pereira Sampaio (GO).

O canal Premiere fará a transmissão pelo sistema de pay-per-view. Pelas plataformas online, Globoplay e Prime Video também transmitem o confronto.