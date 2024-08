Motociclista morre 10 dias após se chocar contra caminhão, em Formosa

Vítima estaria dirigindo com faróis desligados, quando foi atravessar cruzamento e colidiu na lateral de veículo de cargas

Da Redação - 11 de agosto de 2024

Motociclista faleceu 10 dias após colisão com caminhão, em Formosa. (Montagem: Reprodução)

Um jovem, de 29 anos, morreu neste domingo (11), após passar 10 dias internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia. Ele havia sido vítima de um acidente de trânsito, no qual se chocou contra um caminhão, em Formosa, cidade na região do Entorno do Distrito Federal (DF).

O caso ocorreu na madrugada do dia 1º de agosto, por volta das 04h. O motociclista estaria trafegando pela Avenida Maestro João Luiz do Espírito Santo, localizada no Parque Vila Verde, com os faróis apagados.

Assim, o condutor do caminhão não teria o visto, enquanto passava pelo cruzamento da Rua 22 com a Avenida, colidindo lateralmente com a motocicleta.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para os primeiros socorros e levou o jovem para o Hospital Regional de Formosa, em um primeiro momento.

Contudo, como o estado de saúde da vítima era grave, ele acabou sendo encaminhado para o Hugol, onde recebeu tratamento especializado.

Apesar de todos os esforços das equipes médicas, o motociclista não resistiu e teve a morte confirmada neste domingo (11). O falecimento foi registrado em uma delegacia horas depois, pela esposa do jovem.