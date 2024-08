Jovem motociclista fica em estado grave após colidir contra carro na Avenida Brasil

Condutor do automóvel ainda teria desligado faróis para não ser reconhecido e fugiu do local

Maria Luiza Valeriano - 11 de agosto de 2024

Homem passou por cirurgias de emergência neste domingo (11) (Foto: Reprodução)

Um grave acidente deixou um motociclista em estado crítico na noite deste sábado (10), em Anápolis. O jovem, de 28 anos, foi vítima de uma colisão na Avenida Brasil, no Jardim Gonçalves, e o motorista envolvido no acidente fugiu sem prestar socorro.

O acidente ocorreu por volta das 22h. De acordo com testemunhas, a vítima tentava fazer uma conversão quando o carro colidiu violentamente contra a lateral da moto.

Com o impacto, o jovem foi lançado para o canteiro central, onde atingiu um poste de semáforo. A força foi tamanha que resultou em fraturas em ambas as pernas. O motorista que bateu contra ele, no entanto, desligou os faróis para evitar identificação e fugiu rapidamente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) foi acionado e prestou os primeiros socorros. Na sequência, a vítima foi levado a um hospital.

Neste domingo (11), ele foi submetido à cirurgias de emergência e se encontra em estado grave, conforme familiares, que demonstram preocupação.

A Polícia Civil (PC) investiga o caso e trabalha para identificar o motorista que evadiu sem prestar socorro.