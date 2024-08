Morre em Goiânia homem que teve crânio afundado e olho perfurado após sair de bar

Vítima deu entrada no HUGOL após ser gravemente espancada ao sair do estabelecimento

Thiago Alonso - 11 de agosto de 2024

Vítima estava internada no HUGOL. (Foto: Reprodução)

Morreu na madrugada deste sábado (10), um homem, de 35 anos, que estava internado há mais de 40 dias no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), em Goiânia.

Rafael Soares foi hospitalizado após ser espancado ao sair de um bar, no dia 29 de junho, em Catalão, no Sul goiano.

No dia do incidente, ele estava com uma mulher de 58 anos, com quem residia. No entanto, ele decidiu deixar o estabelecimento mais cedo, enquanto ele permaneceu lá, avisando que a encontraria em casa mais tarde.

Contudo, cerca de 20 minutos depois, a vítima teria chegado à residência batendo na porta e pedindo socorro, com graves ferimentos.

Dessa forma, o Corpo de Bombeiros foi acionado, encontrando Rafael já desacordado e inconsciente, com graves lesões no crânio, sendo que a cabeça estava afundada em algumas partes e o maxilar estava quebrado.

Além disso, no local havia se formado uma poça de sangue, devido a ferimentos no olho — que havia sido perfurado —, no nariz e nos ouvidos, ocasionando dificuldade na respiração.

Assim, a vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde, sendo posteriormente transferida para o HUGOL.

No entanto, 43 dias após o ocorrido, ele não resistiu e foi a óbito ainda no hospital.

Agora, o caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil (PC), que investiga a motivação e a autoria do crime.