O suco que aumenta a imunidade e é um poderoso antienvelhecimento

Mistura saudável e nutritiva vai dar um up no seu organismo, combater os radicais livres e deixar a imunidade no céu

Magno Oliver - 11 de agosto de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Receitas Sem Blá Blá Blá)

Você curte tomar um suquinho natural e bem geladinho? Então essa matéria é especial para você! A bebida, além de refrescante, faz muito bem para o nosso organismo.

O suco é uma boa pedida para se refrescar no calor, pois não importa o dia, o local e a hora em que se tome, ele é saudável e precisamos tomar muito líquido.

Assim, algumas bebidas, além de saborosas, ajudam a dormir melhor, diminuem o colesterol, aumentam a imunidade e combatem o envelhecimento.

Dessa forma, não importa se o suco foi feito com frutas, legumes e até mesmo verduras ou outros ingredientes. Estar com o corpo hidratado é o que manda na saúde.

Se suco já é bom, para combater a baixa imunidade é melhor ainda. Então, preparamos para você uma receita de um líquido poderoso para ajudar quem tem imunidade baixa e que ainda é antienvelhecimento.

Ingredientes para o preparo:

– Polpa de 1 maracujá grande;

– Suco de meio limão;

– Metade de uma cenoura;

– 1 pedaço de 3 cm de gengibre;

– 200 ml de água de coco;

Como preparar

Pegue o liquidificador, adicione a água de coco, o gengibre, a cenoura, o limão, o maracujá e bata um pouco até formar uma mistura homogênea.

Em seguida, sem precisar coar, transfira para um copo e misture bem com uma colher. Depois, é só colocar o gelo e está pronto o seu suco.

Essa composição é rica em vitamina C, A, compostos antioxidantes, anti-inflamatórios e minerais que ajudam no fortalecimento da imunidade e no combate ao envelhecimento precoce.

A cenoura vai trazer vitamina A, que ajuda na saúde ocular. Enquanto o gengibre possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.

Já a água de coco vai hidratar o organismo e ajudar com minerais importantes. Por outro lado, o limão e o maracujá vão fortalecer o sistema imunológico, pois são excelentes fontes de vitamina C. Eles ainda ajudam a combater o envelhecimento da pele e a promover a cicatrização.

