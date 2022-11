Existem muitas opções de coisas para se fazer em casa para se livrar de vez das toxinas e aquele famoso inchaço, como um suco caseiro.

Bom, mas não se desespere achando que é algo difícil e caro de se fazer, porque na realidade é muito simples e usa ingredientes que tem na sua casa!

Inclusive, você pode até brincar em acrescentar itens favoritos ou aqueles com mais fontes nutritivas, já que o segredo dos sucos é carregá-los de fibra!

Isso porque, as fibras alimentam as bactérias benéficas que vivem em nosso intestino, as quais são responsáveis pelo equilíbrio da flora intestinal e, consequentemente, pelo aumento da defesa do organismo. Além disso, favorecem o equilíbrio de todo nosso sistema digestivo.

Receita de Suco Caseiro para limpar o organismo e eliminar as toxinas do corpo: aprenda a fazer:

Você vai precisar de:

3 punhados de folhas de couve;

1 limão (sem casca);

2 maçãs;

2 talos de aipo.

Modo de preparo:

Para começar, você deve colocar todos os ingredientes no liquidificador e bater; é opcional acrescentar gelo;

Por fim, você deve consumir sua bebida imediatamente.

