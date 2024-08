Últimos dias para inscrições no concurso da Polícia Penal de Goiás, com salários de até R$ 14 mil

Interessados têm até a próxima quarta-feira (14) para se inscrever no concurso da Polícia Penal de Goiás (PPGO), que irá preencher 1,6 mil vagas no efetivo policial do estado. O certame será conduzido pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IFBC).

Com taxa de inscrição de R$ 150, o salário inicial dos selecionados será de R$ 5.971,42, podendo alcançar os R$ 14.679,35, segundo a legislação remuneratória da categoria. O cadastro pode ser feito pelo site da banca organizadora.

A seleção será dividida em sete fases: prova objetiva, prova discursiva, avaliação médica, avaliação de aptidão física, avaliação psicológica, avaliação de vida pregressa e investigação social, e avaliação de títulos. Candidatos com deficiência também passarão por avaliação de equipe multiprofissional.

Os aprovados serão lotados na Diretoria-Geral de Polícia Penal (DGPP), órgão vinculado à Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP). O exercício do cargo exige a realização de viagens e a prestação de serviços fora do expediente e do local de trabalho.

Vale lembrar que os candidatos devem ter formação em nível superior, de qualquer área, que seja devidamente registrada em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).