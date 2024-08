Reaberta inscrições para concurso com quase 500 vagas e salários de até R$ 13,2 mil em Goiás

Processo de seleção contará com uma prova objetiva, uma discursiva e também a avaliação de títulos

Samuel Leão - 09 de agosto de 2024

Imagem mostra várias pessoas sentadas em uma sala de aula, realizando uma prova. (Foto: Agência Brasil)

Após realizar uma retificação no edital, a Prefeitura de Mineiros reabriu o concurso público para contratar quase 500 profissionais de diversas áreas, nos níveis fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições começam nesta sexta-feira (09) e vão até o dia 11 de outubro.

Dentre os cargos ofertados estão os de Administrador, Agente Administrativo, Agente de Sinalização Viária, Agente Educativo de Inclusão, Agente Municipal de Trânsito, Analista de Sistemas, Analista e Fiscal Ambiental, Assistente Social, Atendente, Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de Produção e outros. Esses serão para atuar na administração direta.

Também foram disponibilizadas ocupações no Instituto de Assistência dos Servidores do Município de Mineiros (IPREMIN), para atuar como Agente Administrativo. As taxas de inscrição variam entre R$ 90 e R$ 150, a depender do nível da vaga.

No total, foram ofertadas 478 vagas, com salários que variam entre R$ 1.180,35 e R$ 13.203,22. O processo de seleção contará com uma prova objetiva, uma discursiva e também a avaliação de títulos.

A validade do certame é de dois anos, podendo ser renovada por igual período, de acordo com a necessidade da gestão.

Para saber mais detalhes, consulte aqui o edital retificado. Já para se inscrever, basta acessar o site da Prefeitura de Mineiros.