Das feirinhas de Goiânia para o mundo: conheça a fábrica de roupas íntimas que se tornou um sucesso internacional

Com um catálogo variado, a indústria disponibiliza peças para todos os públicos, incluindo infantil, grávidas e noivinhas

Publieditorial - 12 de agosto de 2024

Fábrica fica localizada no Setor Central de Anápolis, juntamente da loja. (Foto: Divulgação)

Há 28 anos, a conceituada marca Íntima do Corpo foi idealizada para se tornar uma grande potência. No entanto, os primeiros capítulos da história foram bem diferentes do que é o atual cenário da fábrica de roupas íntimas.

As vendas de roupas íntimas foram iniciadas na feira hippie de Goiânia, de forma prática, atenciosa e eficaz. À época, havia alguns objetivos, sendo o principal: entregar conforto e qualidade nas peças para todos clientes e tornar cada experiência única.

O comércio teve uma ótima aceitação no mercado, não só por vender em atacado, mas também em varejo, então foi levado para Brasília, Anápolis e algumas cidades vizinhas, através das bancas e entregas.

Atualmente, a fábrica de roupas íntimas reconhecida fortemente em Goiás, mas não parou por aqui. Com o poder de vendas, a indústria passou a distribuir a mercadoria em todo o Brasil e até mesmo em países vizinhos.

Com um catálogo expansivo, é possível encontrar peças infantis, calcinhas básicas, tamanhos maiores, itens para gestantes, pós-parto e até mesmo para as noivinhas, atendendo todos os gostos e necessidades.

Em Anápolis, a loja fica localizada no mesmo prédio da fábrica de roupas íntimas, na rua Luiz Schinor, N° 914, no Setor Central. Além disso, há também uma loja na galeria, em frente à Feira Hippie da capital goiana, mantendo a essência e a proximidade com os clientes fiéis, que não abrem mão da excelência oferecida.

Logo, é possível adquirir, de forma prática, roupas íntimas extremamente confortáveis e duradouras, diretamente da fábrica e nas quantidades desejadas, facilitando ainda mais o acesso.

Para saber mais sobre a infinidade de opções, valores e qualidade para peças do dia a dia e também datas especiais, basta acessar o perfil do Instagram, clicando no link, ou contatar o WhatsApp da indústria (62) 9 9959-7211.

