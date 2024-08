Funcionário de hospital suspeito de estuprar crianças internadas em Goiânia é identificado

Também existem denúncias de aliciamento do profissional em Aparecida de Goiânia

Da Redação - 12 de agosto de 2024

Imagem mostras Alef Santos da Silva. (Foto: Reprodução)

Um homem foi preso na última quinta-feira (08) após uma série de abusos cometidos contra crianças vulneráveis na Grande Goiânia. Funcionário do Hospital de Urgências de Goiás (Hugo), Alef Santos da Silva, de 30 anos, escolhia as vítimas que estariam desacompanhadas dos pais, internados ou ausentes por conta do trabalho, segundo a Polícia Civil (PC).

Ciente de que os pais estavam incapacitados de supervisionar as vítimas, o homem dizia que iria “cuidar das crianças” e cometia os abusos, conforme a PC.

A investigação da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) já identificou ao menos três vítimas, entre 10 e 13 anos. Contudo, o suspeito já conta com diversas denúncias contra ele de estupro de vulnerável e aliciamento de menores de idade.

Entre elas, ainda este ano, foi relatado que Alef comentava sobre o corpo de uma das vítimas e pediu fotos íntimas e tocou em outras. Na ocasião, o pai das crianças estava internado após sofrer um acidente de trânsito.

Assim, a mãe, incapacitada de supervisionar os filhos devido ao trabalho, permitiu que o suspeito levasse as crianças para casa após um período de aproximação em que Alef teria ajudado a família financeiramente.

Outra denúncia aponta que ele teria dopado uma criança, que acordou com as roupas abaixadas.

Além disso, diversas testemunhas afirmaram que o homem sempre andava com crianças nos carro, além de convidá-las à residência dele. A Polícia Civil (PC) investiga o caso.

A assessoria do hospital informou que não vai se pronunciar já que a investigação segue em segredo de Justiça.