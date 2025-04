Pai e filho são agredidos após adolescente denunciar ter sido assediada em Anápolis

Suposta troca de mensagens teria causado a confusão, que terminou com todos os envolvidos feridos

Natália Sezil - 04 de abril de 2025

Todos os três envolvidos ficaram feridos. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 35 anos, se envolveu em uma briga após a filha denunciar que estava sendo assediada por um jovem, de 19 anos, no Conjunto Habitacional Filostro Machado, em Anápolis.

A confusão aconteceu na tarde desta sexta-feira (04), quando o pai da garota teria ido até o local de trabalho do jovem para ameaçá-lo.

Ali, o homem teria alegado que a filha estava recebendo mensagens do suposto assediador. Com o barulho, o pai do jovem também teria se envolvido.

Nesse momento, pai e filho teriam sido acertados com golpes de capacete, sendo derrubados no chão, enquanto o homem que havia ido até o local dizia que “isso não ficaria assim”.

Com isso, foi acionada a Polícia Militar (PM), que, no local, teria constatado que os três envolvidos estavam feridos.

Assim, eles foram conduzidos à delegacia, para que a situação fosse devidamente registrada. Com a ocorrência formalizada, o caso deve ficar sob responsabilidade da Polícia Civil (PC).

