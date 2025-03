McDonald’s inaugura o primeiro restaurante na BR-060

Em mais uma expansão da marca, o McDonald’s agora conta com a primeira unidade já em funcionamento na BR-060, localizado no município de Abadiânia, próxima ao Jerivá, sentido Brasília-Goiânia.

O espaço foi inaugurado no último sábado (22), tendo gerado 40 empregos nas áreas de atendimento e operação.

Além do cardápio tradicional da rede, o espaço oferece opções do McCafé e Café da Manhã, com café 100% arábica, pão de queijo e bolos. Os pedidos podem ser realizados por delivery, drive-thru, peça e retire — incluindo serviço à mesa —, totens de autoatendimento e estacionamento com atendimento.

“A inauguração deste restaurante é um marco importante para a região de Abadiânia. Estamos trazendo novas oportunidades de emprego e adotando iniciativas sustentáveis, que é uma das prioridades do sistema McDonald’s. Estamos orgulhosos de contribuir para o desenvolvimento da região e servir a comunidade local com a qualidade”, afirmou Nadim Haddad, franqueado da marca em Goiás e Distrito Federal.

Com capacidade para 60 pessoas, o restaurante funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, e aos fins de semana, das 8h às 23h.