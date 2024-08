Homem é encaminhado em estado grave após carro explodir no momento da ignição em Anápolis

Samuel Leão - 12 de agosto de 2024

Carro explodiu no momento que condutor acionou a chave, ocasionando graves queimaduras no mesmo. (Foto: Reprodução)

Ao entrar no carro e acionar a chave, um homem foi surpreendido com a explosão do veículo, na garagem da própria casa, em Anápolis. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), com graves queimaduras.

A cena inesperada aconteceu na manhã deste domingo (11), no Bairro Santos Dumont, e a esposa da vítima foi quem a transportou para a unidade de saúde.

Ela percebeu o que ocorria ao ouvir a explosão e ver o marido saindo correndo da casa, com o corpo queimado, revelando estar sentindo muito dor.

O veículo era um Fiat Punto, e ficou completamente destruído pela explosão. Rapidamente, o Corpo de Bombeiros compareceu e combateu as chamas, evitando que se criasse um incêndio de maiores proporções.

A companheira do homem o levou para o HEANA, onde ele recebeu cuidados especializados. Apesar do atendimento, o estado dele era grave e, portanto, ele teria que ser transferido para outro hospital, em Goiânia.

Até o momento, ele ainda estaria sob observação, passando por tratamentos para recobrar a saúde. A Polícia Civil (PC) deve investigar o caso.