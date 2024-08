Leilão da Receita Federal em Goiás oferece veículos e eletrônicos com lances a partir de R$ 300

Oportunidade terá início às 08h do dia 29 de agosto e interessados poderão fazer visitas presenciais aos lotes

Maria Luiza Valeriano - 12 de agosto de 2024

Para participar, basta ter Certificado Digital ou conta no site do Governo Federal (Foto: Reprodução/Receita Federal)

A Receita Federal realizará um leilão eletrônico em Goiás, com 329 itens apreendidos, incluindo celulares, videogames, vinhos importados, roupas e veículos.

Os lances iniciais começam em R$ 300, e podem ser realizados a partir das 08h do dia 29 de agosto até as 21h de 04 de setembro.

Todos os itens disponíveis foram apreendidos pela Receita Federal em operações anteriores.

Para participar, os interessados precisam ter um Certificado Digital ou uma conta de nível prata ou ouro no site do Governo Federal.

As visitas presenciais aos lotes poderão ser feitas nos dias 28 e 29 de agosto, das 8h às 12h, no Depósito de Mercadorias Apreendidas da DRF/GOI, localizado em Senador Canedo. Além das visitas, os lotes e seus respectivos valores também podem ser consultados no edital do leilão.

Os lances variam de R$ 300 a R$ 130 mil, e os interessados devem fazer suas ofertas por meio do portal e-CAC, no Sistema de Leilão Eletrônico. Os resultados finais serão divulgados no dia 05 de setembro, a partir das 10h30.

A Receita Federal destaca que o pagamento dos lotes deve ser realizado integralmente até o primeiro dia útil após a entrega do item ou dentro de 10 dias corridos a partir do vencimento, sob pena de multa por atraso.