Solução para recuperar os panos de prato encardidos (eles ficarão como novos)

Gabriella Pinheiro - 12 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução/ Redes sociais)

Está com panos de prato encardidos e com uma sujeira que não quer sair de forma alguma? Uma boa notícia está a caminho. Isso porque há um passo a passo que pode fazê-los ficar como novos.

A dica foi publicado no perfil oficial do influenciador Fabio Mendes por meio de um vídeo no Instagram, e já acumula diversas visualizações nas redes sociais.

Para quem convive com esse problema, o influencer orienta que o primeiro passo é misturar na água quente uma xícara de açúcar, uma xícara de água sanitária e quatro colheres de detergente e sabão em pó.

Feito isso, deixe o ou os panos de prato dentro de um recipiente com tudo misturado por algumas horas e basta aguardar o resultado. Passado o período você verá como os seus panos de prato encardidos se transformarão em novos. Então, fica a dica!

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabio Mendes (@vemcomofabio)

