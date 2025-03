6 desenhos que marcaram a infância de muitos brasileiros

Chegou a hora de brilhar os olhos de saudade de um tempo que, infelizmente, não volta mais, mas você pode relembrar um pouco

Magno Oliver - 27 de março de 2025

Na infância, os desenhos animados fizeram parte da rotina de todo mundo. Impossível passar por essa fase da vida sem ter uma animação que te marcou.

Assim, dos anos 80/ 90 e 2000, muitas produções deixaram a sensação de nostalgia em muita gente de uma fase de vida que, infelizmente, não volta mais.

No entanto, com a chegada de novas tecnologias, serviços de streaming e evolução da internet, muitos desses clássicos foram esquecidos ou deixados de lado pelas gerações mais novas.

6 desenhos que marcaram as infâncias de muitos brasileiros

1. Corrida Maluca

Com 34 episódios divertidos catalogados em acervo, o desenho Corrida Maluca marcou a infância de muita gente até alguns anos.

A animação foi lançada em 1968, contando a história de uma corrida automotiva entre pilotos com carros personalizados e características únicas.

2. Pica-Pau

Lançado em 1940, o desenho Pica-pau foi uma criação que fez e ainda faz muito sucesso nos dias atuais.

O desenho traz as aventuras de um pássaro avermelhado que gosta de bicar a madeira de árvores e vive as mais engraçadas histórias junto de seus companheiros.

3. Mickey Mouse e sua turma – Walt Disney

A Disney também deixou legado na infância de muita gente com os desenhos do ratinho mais querido do mundo das animações.

O desenho teve start em 1928, quando Mickey Mouse entrou como substituto do desenho do Coelho Sortudo. Assim, de lá para cá, foram décadas de exibições de episódios de aventuras entre o ratinho e seus companheiros.

4. Tom e Jerry

Tom e Jerry é o desenho que traz as aventuras de um gato que passa o dia inteiro perseguindo um rato.

No final, ele sempre se dá mal com as próprias armadilhas que planeja para tentar capturar Jerry.

Assim, Tom é um gato cinza-azulado, determinado, porém impaciente. Já o Jerry é um rato marrom, inteligente e cheio de habilidades.

5. Os Flintstones

Divertido e pré-histórico! O desenho Flintstones traz as aventuras diárias de uma família da idade da pedra de forma bem humorada e divertida.

Dessa forma, eles vivem situações da rotina, só que nos tempos da idade antiga, antes da chegada da tecnologia que estamos habituados.

6. Caverna do Dragão

Aventura, magia, mistério e muito humor! Caverna do Dragão conta a história de jovens que adentram um mundo mágico e muito assustador.

Assim, eles se transformam em heróis e tentam voltar para casa. Porém, até hoje não se sabe o final da animação.

