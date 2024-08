6 cidades que estão entre as mais frias de todo o estado de Goiás

Municípios têm se destacado pelo registro de baixas temperaturas nos últimos dias

Augusto Araújo - 13 de agosto de 2024

Frente fria passa por Goiás. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O início do mês de agosto tem surpreendido muitos goianos, diante de temperaturas mais baixas que tem feito muitos tirarem o casaco do armário.

Diante desse cenário, o Portal 6 listou algumas das cidades em Goiás que costumam se destacar quando o quesito é fazer frio.

A primeira delas é Jataí. Localizado no Sudoeste Goiano, o município é sempre lembrado pelo clima mais gélido do que em outras regiões do estado.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade registrou temperaturas mínimas de 5ºC nesta segunda-feira (12), sendo uma das mais baixas de Goiás.

Em seguida, temos Rio Verde. Localizado a apenas 90 km de Jataí, o município também está localizado na região Sudoeste e se destaca como uma das mais frias do estado.

A cidade teve índices mínimos de 8ºC nesta segunda-feira (12), sendo um pouco mais amena para o padrão que os goianos estão acostumados. Mesmo assim, muitos moradores tiveram de colocar roupas mais quentes para jogo.

Saindo da região Sudoeste e indo para o Centro de Goiás, Anápolis é uma das localidades que se destacam pelo clima mais ameno.

Por se localizar em uma região 1.017 m acima do nível do mar, os termômetros na cidade tendem a ser um pouco mais baixos do que no restante do estado.

Nesse mesmo quesito da altitude, Cristalina é outra que se destaca pelo tempo mais frio do que a média goiana.

Estando a 1.189 m, a cidade é também reconhecida pelo potencial turístico e por abrigar a maior reserva de pedras preciosas do mundo.

Indo para a divisa com Minas Gerais (MG), Itumbiara é um local conhecido por ser um grande escoador da produção agrícola de Goiás.

No entanto, a cidade possui um lago de grandes extensões, duas vezes maior que a Baía de Guanabara, que colabora para temperaturas mais frescas na região.

Por fim, no Sul de Goiás se encontra a cidade de Caldas Novas. Muito aproveitada por quem quer se refrescar em contextos mais quentes, o município também pode ser um atrativo para as épocas de frio.

Ainda que não tão lembrado no imaginário natural, o município possui uma forte presença do ecoturismo, com trilhas e paisagens naturais deslumbrantes, que podem ser um grande atrativo para os fãs de temperaturas mais baixas.