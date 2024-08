6 pratos típicos da culinária goiana que você precisa experimentar

Jordana Viana - 13 de agosto de 2024

(Foto: Captura/Youtube)

Goiás é conhecido por ser uma terra de muitas oportunidades, histórias e uma culinária de dar água na boca.

Vindo de grandes tradições à simplicidade do dia a dia, a culinária goiana traz alguns pratos que surgiram por acaso e conquistaram o coração dos goianos, enquanto outros são verdadeiras tradições e acabaram fazendo história até chegar às mesas.

Pensando nisso, o Portal6 resolveu trazer uma lista com alguns pratos típicos para você conhecer!

6 pratos típicos da culinária goiana que você precisa experimentar:

Arroz com pequi

Um dos pratos mais conhecidos de Goiás, sem dúvidas, é o arroz com pequi. Aliás, é um dos queridinhos dos goianos.

O arroz com pequi é basicamente um prato que leva arroz branco com caroços de pequi refogados e cozidos, sendo geralmente acompanhado de feijão e alguma carne à escolha. A graça deste prato é que o arroz acaba aderindo a cor amarelada do pequi, fazendo uma receita bonita de se empratar e servir para as visitas, com muita cor e um sabor delicioso e único do pequi.

Mas cuidado! Para os que desejam experimentar essa iguaria pela primeira vez, é importante avisar que o pequi não se morde, ele se rói, porque no interior do caroço há espinhos que podem acabar te machucando durante a refeição. Então, muito cuidado ao roer um pequi.

Chica Doida

Um dos grandes nomes da culinária goiana é a Chica Doida, que foi considerada um patrimônio cultural e imaterial de Goiás pela Assembleia Legislativa e pelo governo do estado.

A receita original veio do casal Petronilha Ferreira Cabral e João Batista da Rocha, em Quirinópolis.

A Chica Doida surgiu de uma ausência de palha de milho no preparo de algumas pamonhas, segundo as informações apresentadas no projeto de lei. A receita original segue o padrão da pamonha, tendo milho ralado adicionado à banha de porco. Porém, segundo a história do casal, foi adicionada à mistura linguiça de porco, queijo e jiló, em uma iluminação criativa para inventar um prato novo.

A história melhora ainda mais. Uma senhora que morava com o casal, dona Francisca, apelidada de Chica, acabou exagerando na adição de pimenta malagueta à mistura, dando assim o nome ao prato.

Empadão Goiano

Outra delícia do cerrado que não pode ser esquecida é o Empadão Goiano. Ele surgiu na Vila Boa, como era conhecida a Cidade de Goiás, no interior do estado.

Não tendo uma história muito bem definida, o nosso empadão goiano possui certa semelhança com o empadão europeu, que é basicamente uma torta recheada de carne.

A receita do empadão goiano leva uma massa deliciosa, que por vezes pode ser crocante, e um recheio de carne de frango, além de elementos como milho, azeitonas, queijo mussarela, linguiça de porco, ovo cozido, palmito, ervilhas, guariroba, entre outros.

Pamonha

Não tem como falar de comida goiana sem falar da rainha!

A pamonha não é um prato exclusivo de Goiás, podendo ser encontrada em todo o Brasil. Porém, os goianos possuem um carinho a mais por essa receita.

Feita com milho ralado e banha de porco, a pamonha pode seguir dois caminhos: ser doce, com a adição de açúcar, ou ser salgada, com uma infinita gama de opções de complementos, seja linguiça de porco, jiló, pimenta ou qualquer recheio que quem estiver fazendo desejar. Mas uma coisa é certa: na pamonha goiana não pode faltar um bom queijo no meio.

Pastelinho

Para aqueles que adoram um docinho, os pastelinhos são um petisco de dar água na boca. Originais da cidade de Goiás, eles possuem uma receita tradicional, com projeto de lei que pode torná-los patrimônio cultural e imaterial goiano.

Sobre a receita, eles são feitos com uma massa fina e delicada de textura farofenta que não deve ser sovada. Dentre os ingredientes utilizados estão farinha de trigo, leite, água, sal, banha de porco, margarina e leite. Com a massa pronta, são levados ao forno e, depois que esfriarem, são recheados com doce de leite.

Peixe na telha

Para os amantes dos pescados, aqui está um prato um tanto incomum, porém cheio de originalidade. O peixe na telha é feito com um peixe fresco temperado e cozido em uma telha de barro, geralmente pintado ou tilápia. Para os mais tradicionais, a forma de barro (a telha) é que traz um sabor tão único e original para a receita, muito querida dos goianos.

Ele geralmente é servido com arroz branco, mas também há diversas opções de acompanhamentos que combinam com essa delícia, como um pirão feito com a própria cabeça e espinha do peixe, tornando-o pra lá de imperdível.