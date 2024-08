Detran Goiás realiza operação para retirar das ruas veículos campeões de infrações

Apenas dois casos conseguiram somar 1.443 infrações de trânsito, totalizando quase meio milhão de reais

Samuel Leão - 13 de agosto de 2024

Media foi anunciada pelo Detran (Foto: Divulgação / Detran Goiás)

Uma operação que visa tirar de circulação os veículos campeões de infrações de trânsito foi deflagrada pelo Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) e promete “fazer o limpa” no estado. Ação partiu da Gerência de Fiscalização de Aplicação de Penalidades.

Iniciada há alguns meses, a força-tarefa já rendeu frutos e registrou dois casos notáveis. Um deles acumulava 779 infrações de trânsito, totalizando o valor de mais de R$ 314 mil em multas.

Outro flagrante surpreendente foi o de um veículo com 664 infrações represadas – somando um total de R$ 143 mil a pagar. O levantamento é realizado pelo serviço de inteligência da autarquia, que analisa o banco de dados do sistema estadual.

“Se queremos um trânsito mais seguro para todos, temos que retirar das ruas aqueles que insistem em desrespeitar a legislação e coloca em risco não só sua segurança, mas de todos os usuários das vias”, explicou o presidente do Detran-GO, Delegado Waldir.

Apenas os dois casos conseguiram somar 1.443 infrações de trânsito, totalizando quase meio milhão de reais – especificamente R$ 457 mil. Dentre as práticas registradas, a mais recente era referente a um registro de excesso de velocidade.

Além do alto volume de multas, os dois condutores teriam “zerado” o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), cometendo todas as infrações possíveis, tipificadas no CTB. Eles conseguiram gabaritar do artigo 162 até o 255 e, portanto, tiveram o artigo 230 cumprido, que determina o recolhimento de veículos flagrados circulando em via pública sem licença.

Ainda segundo o órgão, apenas no primeiro semestre de 2024 foram registrados 48.901 acidentes no estado, de modo que resultaram em 523 vítimas fatais. Em comparação com o período homólogo, foram 76 mortes a mais.