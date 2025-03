Inquérito aponta que empresário morto por amante em Trindade tentou terminar relacionamento 20 dias antes

Suspeito e namorada dele foram indiciados por latrocínio, ocultação de cadáver e corrupção de menores

Natália Sezil - 26 de março de 2025

Empresário Carlos Luiz de Sá e suspeito do homicídio, Vinicius Valentin. (Foto: Reprodução)

Vinicius Valentin, de 21 anos, e Yara Martins, de 25, suspeitos de terem assassinado o empresário Carlos Luiz de Sá, em Trindade, foram indiciados pelos crimes de latrocínio, ocultação de cadáver e corrupção de menores.

Os indiciamentos acompanham a conclusão do inquérito pela Polícia Civil (PC), que, além disso, traz à tona novas informações sobre o caso.

As investigações exploram tanto o envolvimento de dinheiro no crime, quanto a dinâmica do relacionamento que ocorria há anos entre a vítima e o suspeito.

Segundo o delegado Douglas Pedrosa, responsável pelo caso, Carlos tentou terminar o relacionamento cerca de 20 dias antes do homicídio.

Depois disso, Vinicius teria ido até a padaria do empresário para ameaçá-lo com uma faca. Outro momento em que a situação entre eles teria piorado seria quando o suspeito tentou morar com a vítima, mas recebeu uma negativa.

De acordo com o delegado, a extorsão ao empresário, que já vinha sendo comentada desde o início das investigações, ocorria há cerca de um ano e meio.

Carlos teria chegado a pagar contas de supermercado da família do suspeito, bem como viagens e festas de aniversário.

O caso é tratado pela polícia como latrocínio devido aos acontecimentos que cercaram a morte do empresário.

O que se imagina é que Vinicius e Yara tenham levado o dinheiro que Carlos tinha consigo no momento do crime – aproximadamente R$ 3,8 mil – após o assassinato.

A tipificação faz com que a pena após julgado seja maior do que a do crime de homicídio, que seria de 6 a 20 anos. Ao latrocínio, são imputados de 20 a 30 anos.

Com o inquérito concluído, fica responsável pelo caso o Ministério Público de Goiás (MPGO), que pode optar por acatar ou não aos indiciamentos. O órgão também pode solicitar uma nova investigação.

